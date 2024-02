Vier-Augen-Gespräch mit US-Präsident Biden Scholz wirbt in Washington um neue US-Hilfe für die Ukraine

Der Bundeskanzler, so hieß es vor seinem Abflug am Donnerstagvormittag, habe allerdings weiterhin großes Vertrauen in Joe Biden, die Republikaner am Ende doch noch zu überzeugen. Auch von einem Wahlsieg Trumps im November ist Scholz nicht überzeugt. „Der amerikanische Präsident Biden ist jemand, der sich sehr auch für den Zusammenhalt der amerikanischen Demokratie eingesetzt hat – und deshalb glaube ich, dass er eine Chance hat“, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend in Stahnsdorf bei Potsdam bei einem Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern in seinem Wahlkreis. Ein Junge wollte von Scholz wissen, was mit Deutschlands Sicherheit passiert, wenn Trump an die Macht kommen würde. „Eine echt gute Frage“, sagte Scholz, schloss aber an: „Ich glaube, dass wir nicht so tun sollten, als wenn das schon feststeht.“