Fazit nach dem USA-Besuch des Bundeskanzlers Donald Trump spielt mit dem Feuer

Und noch eine schlechte Nachricht nahmen die deutschen Washington-Besucher mit: Der 81-jährige Biden, der enge Freund und Verbündete Europas, hat sich durch mehrere Versprecher und komische Verwechslungen im US-Wahlkampf angreifbarer gemacht. Biden war in seiner Jugend ein Stotterer, seine Sprache ist daher oft undeutlich. Zudem hat er Gicht, was seine steife Haltung beim Gehen erklärt. Doch die Zweifel, ob er in seinem fortgeschrittenen Alter mental einer zweiten Amtsperiode gewachsen ist, werden in den USA gerade größer. Das spielt Trump in die Hände, den niemand, der vernünftig ist, zurück im Weißen Haus sehen will.