Auch Interese an Erdgas aus Afrika Scholz sieht Nigeria als potenziellen Wasserstoff-Lieferant

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht Nigeria als möglichen Wasserstoff-Lieferanten für Deutschland. „Sie sind gut aufgestellt, um ein zentraler Akteur für erneuerbare Energie und Wasserstoff zu bleiben – ebenso wie für Flüssigerdgas, das wir in den kommenden Jahren weiterhin brauchen werden, bis der Wasserstoffmarkt voll etabliert ist“, sagte Scholz am Montag auf einem deutsch-nigerianischen Wirtschaftsforum in Lagos. Er hatte am Sonntag bei seinen Gesprächen mit Präsident Bola Ahmed Tinubu bereits das Interesse an nigerianischem Gas bekräftigt. Die Berliner Firma GeoScan schloss während der Scholz-Reise eine Absichtserklärung mit der nigerianischen Regierung über die Erkundung etwa von Rohstoff-Vorkommen ab.