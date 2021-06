28-Jähriger steht „Gelbwesten“ und Rechtsextremen nahe : Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafe für Macron-Ohrfeiger

Valence Aus Unzufriedenheit mit seiner Politik schlug ein 28-Jähriger den französischen Präsidenten. Nun fordert die Staatsanwaltschaft 18 Monate Haft. Der Angreifer teilt nach eigenen Angaben rechte Überzeugungen.

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte zuvor in Lyon mitgeteilt, der Angreifer habe bei einer Vernehmung Sympathien für die „Gelbwesten“-Bewegung und rechtsextremes Gedankengut erkennen lassen. T. sagte demnach, er habe Macron „instinktiv und ohne nachzudenken“ geohrfeigt, als dieser am Dienstag bei einem Besuch in der südfranzösischen Gemeinde Tain-l'Hermitage den Kontakt mit Bürgern suchte. Der Arbeitslose aus einem Dorf in der Region sagte demnach aus, er teile „politische Überzeugungen der Rechten oder Ultrarechten“, ohne einer Partei anzugehören.