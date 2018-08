Wirtschaftskrise trifft das Land: Offenbar erster Toter bei jüngsten Unruhen im Iran

Teheran Bei den jüngsten Unruhen im Iran ist offenbar ein Demonstrant ums Leben gekommen. Laut einem Bericht wurde auf ihn aus einem Auto geschossen.

Das berichtete die Nachrichtenagentur Fars am Samstag. Ein Anlass der Kundgebungen ist die Wirtschaftskrise, die durch die angekündigten US-Sanktionen gegen den Iran verstärkt wird.

Die gut vernetzte Agentur Fars berichtete weiter, dass in Karadsch und Umgebung mindestens 20 Demonstranten verhaftet worden seien. Die Kundgebungen seien diesmal mehr von Frauen als von Männern angeführt worden.

Am Vormittag hatte es Berichte gegeben, dass rund 500 Regimegegner eine Koranschule in der Nähe der Hauptstadt Teheran angegriffen hätten. Sie hätten die Schule verwüsten wollen und „sehr schlimme Slogans“ gegen den Iran skandiert, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Samstag unter Berufung auf den Schuldirektor Ali Hendiani.