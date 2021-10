Nach Regierungskrise : Österreichs neuer Kanzler gibt klares Bekenntnis zur EU ab

Wien Österreichs neuer Bundeskanzler Alexander Schallenberg hat in seiner Regierungserklärung seine proeuropäische Haltung betont. Er kündigte an, noch diese Woche nach Brüssel zu reisen. Über die Ermittlungen gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz verlor er kein Wort.

Bei allen drängenden Themen wie Pandemie, internationalem Wirtschaftswettbewerb, Migration und Klimaschutz „ist Europa weiterhin unser zentraler Bezugsrahmen und der entscheidende politische Hebel für uns“, sagte er am Dienstag im Parlament. Schallenberg (ÖVP) wechselte am Montag vom Außenministerium ins Kanzleramt, nachdem sein Vorgänger Sebastian Kurz nach Korruptionsvorwürfen zurückgetreten war.

„Wenn ich heute eine Botschaft an sie alle habe, dann ist es jene, dass unsere Hand ausgestreckt ist“, sagte Schallenberg in Richtung der Grünen und der Opposition. Die rechte FPÖ und die sozialdemokratische SPÖ kündigten jedoch bereits vor der Parlamentssitzung Misstrauensanträge an.

Die oppositionellen Sozialdemokraten verlangten von Österreichs neuem Kanzler einen klaren Schnitt mit dem konservativen Machtapparat seines Vorgängers. Schallenberg solle sich von allen unter Korruptionsverdacht stehenden Mitarbeitern von Sebastian Kurz trennen, sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Dienstag im Nationalrat. Bisher scheine es so, dass das „System Kurz“ weiterregiere. „Wer blind folgt, kann nicht führen“, so die Sozialdemokratin an die Adresse von Schallenberg. Die bekanntgewordenen Chats des Ex-Kanzlers zeigten ein Sittenbild der Skrupellosigkeit und des Machtmissbrauchs.