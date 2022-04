Nach Besuch bei Selenskyj : Österreichs Kanzler wird Putin am Montag in Moskau treffen

Österreichs Kanzler wird Putin am Montag in Moskau treffen

Karl Nehammer, Bundeskanzler von Österreich, bei seinem Besuch in der Ukraine während einer Pressekonferenz. Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

Wien Es ist der erste Besuch eines westlichen Regierungschefs in Moskau seit Beginn des Ukraine-Kriegs: Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer trifft sich am Montag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer wird am Montag mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau zusammentreffen. Österreichs Regierungssprecher Daniel Kosak bestätigte das der Deutschen Presse-Agentur. Bundeskanzler Nehammer werde über die Türkei nach Moskau fliegen. Dort sei für Montagnachmittag ein Gespräch mit Putin geplant. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. In Moskau bestätigte Kremlsprecher Dmitri Peskow das Treffen. Nehammer ist damit der erste westliche Regierungschef, der seit Kriegsbeginn zu Putin nach Moskau reist.