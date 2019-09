Wahl in Österreich : Kurz steht vor einer schweren Bewährungsprobe

Wahl in Österreich

Wien Sebastian Kurz bleibt Österreichs Kanzler, steht aber vor einer komplizierten Regierungsbildung. Große Gewinner sind auch die Grünen. Krachend verloren hat die FPÖ.

Der Jubel in der ÖVP-Parteizentrale unweit des Parlaments, in der Wiener Lichtenfeldgasse, wollte kein Ende nehmen, als am Sonntag die erste Hochrechnung über die Bildschirme flimmerte. Wenig später trat Sebastian Kurz vor seine Anhänger. Der eloquente, nie um Worte verlegene Parteichef der konservativen ÖVP stammelte angesichts seines Triumphs: „Ich bin fast sprachlos. Ich bin unendlich dankbar für diesen Vertrauensbeweis.“