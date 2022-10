Präsidentenwahl in Österreich : Van der Bellen erringt erster Hochrechnung zufolge absolute Mehrheit

Präsidentenwahl in Österreich

Alexander Van der Bellen nach seiner Stimmabgabe in Wien. Foto: dpa/Markus Schreiber

Wien Laut einer ersten Hochrechnung liegt Amtsinhaber Alexander Van der Bellen bei der Präsidentschaftswahl in Österreich klar in Führung. Laut Berechnungen des Instituts SORA für den ORF kommt der ehemalige Grünen-Chef auf 54,6 Prozent der Wählerstimmen und damit auf eine absolute Mehrheit.

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen bleibt ohne Stichwahl im Amt. Nach Angaben des Senders ORF gewann der 78-Jährige bereits in der ersten Wahlrunde am Sonntag eine absolute Mehrheit mehr als 55 Prozent der Stimmen. Die Fehlermarge wurde mit weniger als zwei Prozent angegeben. Danach ist eine Stichwahl nicht mehr nötig. Van der Bellens schärfster Konkurrent, der Kandidat der rechtspopulistischen FPÖ, Walter Rosenkranz, erhielt etwa 18 Prozent.

Die Amtszeit des österreichischen Bundespräsidenten beträgt sechs Jahre. Normalerweise ist das Amt wie in Deutschland weitgehend zeremonieller Natur, doch Van der Bellen erlebte in seiner ersten Amtszeit fünf Bundeskanzler, was ihn bei den Vereidigungen immer wieder ins Rampenlicht rückte.