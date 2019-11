Regierungsbildung in Österreich : Der wendige Sebastian Kurz

Regierungsbildung in Österreich

Die beiden Verhandlungsteams in Österreich: Die ÖVP mit ihrem Chef Sebastian Kurz (2.v.l.) und die Grünen mit ihrem Vorsitzenden Werner Kugler (2.v.r.). Foto: AFP/ALEX HALADA

Wien Sechs Wochen nach der Wahl stehen in Österreich die Zeichen auf Schwarz-Grün. Nach wochenlangen Sondierungsgesprächen treten ÖVP und Grüne in konkrete Koalitionsverhandlungen ein. Es wird ein Hürdenlauf.

Eine treffendere Metapher ließe sich für die bevorstehenden Wiener Koalitionsverhandlungen nicht finden. Sowohl ÖVP-Chef und Ex-Kanzler Sebastian Kurz als auch Kogler sprechen von „ergebnisoffenen“ Gesprächen. In einem Irrenhaus, wie in Dürrenmatts Stück, werden sie wohl nicht enden. Doch unvorhersehbare Zufälle können jederzeit über Erfolg oder Scheitern entscheiden. Die schlimmstmögliche Wendung wäre für Österreich die Neuauflage der Koalition mit der rechten FPÖ, die am „Ibiza-Skandal“, der korrupten Gier und dem Machtwahn ihres Parteichefs Heinz-Christian Strache, vorzeitig geplatzt war.