Medienbericht Österreich nutzt deutsche Migrationsdebatte für Forderungen

In der Debatte um eine gemeinsame europäische

Asylpolitik erhofft sich Österreichs Innenminister Gerhard Karner nach eigener Aussage Unterstützung von Deutschland beim Thema Asylzentren. „Ich begrüße ausdrücklich, dass in Deutschland bei Migrationsfragen ein Umdenken stattfindet“, sagte der ÖVP-Politiker der „Welt“ (Freitag). Vor allem begrüße er, dass die Ampelkoalition auch prüfe, ob es Asylzentren und Asylverfahren in sicheren Drittstaaten geben solle. Österreich fordere das schon lange. „Ich baue darauf, dass Deutschland Österreich beim Thema Asylzentren in sicheren Drittstaaten unterstützen wird“, sagte Karner weiter.