Korruptionsvorwürfe in Österreich : Grüner Koalitionspartner zählt Kanzler Kurz an

Wien Nach Bestechungsvorwürfen gegen den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz hat nun der Koalitionspartner von den Grünen dessen Handlungsfähigkeit infrage gestellt. Österreich schlittert in eine Regierungskrise.

Die Korruptionsvorwürfe gegen Österreichs konservativen Kanzler Sebastian Kurz haben eine Krise in seiner Regierungskoalition mit den Grünen ausgelöst. „Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers ist vor diesem Hintergrund in Frage gestellt“, sagte der grüne Vizekanzler Werner Kogler am Donnerstag in einer Mitteilung. Am Mittwoch hatten Staatsanwälte unter anderem das Bundeskanzleramt und die Parteizentrale der konservativen ÖVP durchsucht.