Nach Video-Affäre : Kanzler Kurz strebt Neuwahl in Österreich an

Sebastian Kurz (Archivbild). Foto: REUTERS/LEONHARD FOEGER

Wien Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ aufgekündigt. Er habe dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, „vorgezogene Wahlen in Österreich durchzuführen.“ Und dieser hat den Vorschlag angenommen.

"Nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug", sagte Kurz in einer seit Stunden mit Spannung erwarteten Erklärung am Samstagabend in Wien. Er werde Bundespräsident Alexander van der Bellen bitten, so schnell wie möglich Neuwahlen anzusetzen.

Das wirklich schwerwiegende und problematische an den Aussagen des Vizekanzlers seien die Ideen des Machtmissbrauchs und der Umgang mit österreichischem Steuergeld. Kurz sagte, er habe nicht Eindruck gewonnen, dass es in der FPÖ den Willen gebe, die Partei zu ändern, "was dringend notwendig" wäre.

Er könne nun versuchen, die Macht aufrecht zu erhalten, indem er Köpfe austausche. Er könne einen „fliegenden Wechsel zur Sozialdemokratie“ anstreben. „Ich bin davon überzeugt, dass beides nicht das ist, was unser Land braucht“, sagte Kurz aber. Er wolle weiter für Österreich arbeiten - und zwar „mit der Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung“. Derzeit fehle es aber an Partnern: „Ich glaube, dass das derzeit mit niemandem möglich ist“, so Kurz. Die FPÖ könne dies nicht, die Sozialdemokraten teilten seine inhaltlichen Zugänge nicht.

Van der Bellen hat sich am Abend dafür ausgesprochen, mit einer Neuwahl neues Vertrauen im Land aufzubauen. Damit nahm er den Vorschlag von Kurz an. „Wem immer von den Wählerinnen und Wählern das Vertrauen geschenkt wird, hat sein Amt in Demut aufzufüllen“, sagte Van der Bellen in Wien. „Wir brauchen in diesem Sinne einen Neuaufbau des Vertrauens. Dieser Neuaufbau geht in diesem Fall nur mit Neuwahlen.“

Mit Blick auf das Skandal-Video von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sprach der Bundespräsident von Bildern, die ein verstörendes Sittenbild zeigten. In dem Video ist zu sehen, wie Strache 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchin auf Ibiza öffentliche Aufträge und Aussicht gestellt hatte, wenn sie der rechtspopulistischen FPÖ zum Wahlerfolg verhelfe.

„So ist Österreich einfach nicht“, sagte er. „Was dieses Sittenbild aber auch zeigt (...), ist eine dreiste Respektlosigkeit den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes gegenüber.“ Verantwortungsträger der Republik hätten das in sie gesetzte Vertrauen gebrochen. „Die österreichische Bevölkerung muss sich auf die Integrität der Regierung, die Integrität der Verantwortungsträger und die Integrität der Institutionen verlassen können.“ Ausdrücklich lobte Van der Bellen die Rolle der Medien, die Strache scharf angegriffen hatte. Nun sei weitere schonungslose Aufklärung durch Regierung und Justiz nötig.

Die österreichische Nachrichtenagentur APA hatte zuvor berichtet, eine Einigung von ÖVP und FPÖ auf eine Fortsetzung der Koalition sei an einer Personalie gescheitert. Die ÖVP soll von der FPÖ die Absetzung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) verlangt haben, um ihr ehemaliges Kernressort wieder selbst zu übernehmen. Die Koalition aus ÖVP und FPÖ regiert seit 2017.

Am Morgen hatte Österreichs Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Konsequenzen aus der Video-Affäre gezogen und seinen Rücktritt von allen Ämtern bekanntgegeben.

Strache hatte sich für sein in dem Video dokumentiertes Verhalten entschuldigt, aber betont, dass es keine illegalen und rechtswidrigen Vorgänge gegeben habe. „Ja, es war dumm, es war unverantwortlich und es war ein Fehler“, räumte Strache ein. Zugleich sprach er von einem „gezielten politischen Attentat“ und einer „geheimdienstlich inszenierten Lockfalle“. Er werde alle medienrechtlichen und strafrechtlichen Mittel dagegen ausschöpfen.„Es war eine besoffene Geschichte und ich war in einer intimen Atmosphäre verleitet, auch unreflektiert und mit lockerer Zunge über alles und jedes zu polemisieren. Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich“, sagte Strache.

In der Wiener Innenstadt hatten sich am Nachmittag tausende Menschen vor dem Regierungssitz zu einer Demonstration versammelt. Nach Angaben der Polizei waren es zuletzt etwa 5000 Teilnehmer, die lautstark, aber friedlich demonstrierten. Unter den Demonstranten herrschte ausgelassene Partystimmung. Neben Neuwahlen war auch der Abgang von Bundeskanzler Sebastian Kurz gefordert worden.

Der SPÖ-Spitzenkandidat für die bevorstehende EU-Wahl, Andreas Schieder, forderte derweil einen Rücktritt der Regierung in Wien. "Es ist ein unfassbarer Skandal. Strache und die FPÖ wollten unsere Heimat an russische Oligarchen verkaufen", erklärte Schieder auf Twitter. Der Rücktritt von Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache reiche nicht. Es brauche eine fundamentale Erneuerung der Politik, sagte er.

(felt/dpa/REU)