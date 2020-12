Nach Skandal in Österreich : Mutmaßlicher Drahtzieher des Ibiza-Videos in Berlin festgenommen

Wien/Berlin In Berlin wurde der mutmaßliche Drahtzieher des „Ibiza-Videos“ festgenommen. Das Video sorgte für den Sturz der österreichsichen Regierung, FPÖ-Chef Strache trat zurück. Inzwischen ist er wieder politisch aktiv.

Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos, das 2019 zum Sturz der österreichischen Regierung geführt hat, ist in Berlin festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Wien sowie die Berliner Polizei bestätigten am Freitag der Deutschen Presse-Agentur die Festnahme, über die zunächst die österreichische Zeitung „Die Presse“ berichtet hatte. Spezialkräfte der Berliner Polizei griffen den seit über einem Jahr per europäischem Haftbefehl Gesuchten am Donnerstagvormittag in Berlin-Pankow auf.