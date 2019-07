Illegale Parteispenden in Österreich : Ibiza-Affäre weitet sich offenbar aus - weitere Parteien im Visier

Wien Einem Medienbericht zufolge hat die Staatsanwaltschaft in Österreich die Ermittlungen in der Ibiza-Affäre um den früheren österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) ausgeweitet. Jetzt geraten demnach auch die anderen Parteien ins Visier.

Das Verfahren in der Strafsache "Mag. Gudenus und andere Beschuldigte" war nach der sogenannten Ibiza-Affäre ins Rollen gekommen. In einem heimlich in einer Villa auf Ibiza aufgezeichneten Video erzählten Strache und sein damaliger Parteifreund Johann Gudenus, dass illegale Parteispenden nicht direkt an die FPÖ gezahlt, sondern über parteinahe Vereine umgeleitet würden. Gudenus behauptete in dem Video, dass auch die anderen Parteien diese illegale Spendenpraxis betrieben. FPÖ, SPÖ und ÖVP hatten die Äußerungen zurückgewiesen.