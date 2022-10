Ölpreise: Biden kündigt „Konsequenzen“ für Saudi-Arabien an​

Biden kündigt „Konsequenzen“ für Saudi-Arabien an

Washington Das von Saudi-Arabien dominierte Ölkartell Opec+ hat beschlossen, weniger Öl zu fördern. Weil dies den Ölpreis in die Höhe treiben und damit Russland nutzen könnte, stellen die USA nun ihre Beziehung zu Saudi-Arabien auf den Prüfstand.

US-Präsident Joe Biden hat wegen der geplanten Kürzung der Erdölförderung durch die von Saudi-Arabien dominierte Öl-Allianz Opec+ Konsequenzen für das Königreich angekündigt. Er werde mit dem US-Kongress über die nächsten Schritte beraten, sagte Biden im Gespräch des Nachrichtensenders CNN am Dienstag (Ortszeit). „Es wird einige Konsequenzen für das geben, was sie getan haben, mit Russland“, ergänzte er im Hinblick auf Saudi-Arabien. Was er konkret im Sinn habe, wolle er noch nicht sagen. „Aber es wird Konsequenzen geben.“