Energiepreiserhöhung befürchtet : Ölproduktion in Libyen wegen politischer Unruhen blockiert

Kairo Stammesführer im Süden Libyens haben das größte Ölfeld des Landes geschlossen. Auch andere Teile der libyschen Ölproduktion werden aus politischen Gründen blockiert. Das wirkt sich auf Exporte aus.

Die staatliche libysche Ölgesellschaft National Oil (NOC) warnt vor einer „schmerzhaften Welle von Stilllegungen“. Exporte aus dem Ölhafen Zueitina seien derzeit nicht möglich, kündigte das Unternehmen am Montag an. Grund dafür sei eine Produktionsblockade infolge politischer Unruhen. Damit drohen dem aufgrund des Ukraine-Krieges bereits angespannten globalen Energiemarkt neue Preiserhöhungen. Libyen produziert etwa 1,2 Millionen Barrel Rohöl pro Tag.

Dem Ölkonzern zufolge seien die Schließungen durch das Eindringen einer „Gruppe von Personen“ in die Anlagen verursacht worden. Gruppen im Osten Libyens, die gegen Ölanlagen protestieren, fordern den Rücktritt des Ministerpräsidenten in Tripolis zugunsten eines kürzlich ernannten Rivalen. Durch das Eindringen sei man am Sonntag dazu gezwungen gewesen, „die Produktion schrittweise und vollständig einzustellen“, teilte das Unternehmen mit und bezog sich dabei auf ihre Anlagen, die über den Sueitina-Terminal Rohöl exportieren. Deren Schließung werde sich auch auf die Stromerzeugung in den Kraftwerken Sueitina und Nord-Benghazi auswirken.

Demonstranten in Sueitina hatten am Sonntag in einer Videoerklärung erklärt, sie würden die Produktion so lange stoppen, bis Regierungschef Abdulhamid al-Dbeibah sein Amt niederlegt. Sie forderten außerdem die Entlassung von NOC-Chef Mustafa Sanalla.

Die staatliche Ölgesellschaft sprach am Montag von „höherer Gewalt“ und zugleich von einem „absurden Schritt“, der die andauernde Konfrontation zweier rivalisierender Regierungen im Westen und Osten Libyens widerspiegele. Wer die Schließung des täglich rund 450.000 Barrel Öl produzierenden Felds Scharara erzwungen habe, sagte die Gesellschaft nicht.

„Höhere Gewalt“ oder „Force Majeure“ ist eine Klausel, die es einer Firma ermöglicht, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen mit außergewöhnlichen Umständen zu begründen.

Stammesführer in der 950 Kilometer südlich von Tripolis gelegenen Wüstenstadt Ubari teilten mit, sie hätten das Ölfeld geschlossen, um Druck auf den in Tripolis residierenden Übergangsministerpräsidenten Abdul Hamid Dbeiba auszuüben. Dbeiba solle zugunsten des vom Parlament im ostlibyschen Tobruk eingesetzten Ministerpräsidenten Fathi Baschagha zurücktreten, forderten sie.

Am Wochenende waren bereits von Stammesführern ein weiteres großes Ölfeld, Al-Feel, und das Ölterminal Sueitina an der Großen Sirte geschlossen worden. Örtliche Medien berichteten zudem, dass Einwohner im südöstlichen Bezirk Whahat alle Öleinrichtungen geschlossen hätten, um Druck auf Dbeiba auszuüben, zurückzutreten.

Baschagha wurde im Februar mit der Begründung zum neuen Regierungschef ernannt, Dbeibas Amtszeit sei mit den im Dezember angesetzten, aber nicht erfolgten Wahlen beendet. Dbeiba weigert sich, die Regierungsgeschäfte an Baschagha zu übergeben.

Neben einem Rückgang der Rohölförderung werden die Schließungen nach Angaben der staatlichen Ölgesellschaft Probleme bei der Versorgung Ostlibyens mit Kochgas und Strom zur Folge haben. Der NOC-Vorsitzende Mustafa Sanalla rief dazu auf, die Ölförderung aufrecht zu erhalten, damit das Land „von den derzeitigen Boom-Preisen“ profitieren könne. Der Ölpreis ist wegen des Ukraine-Kriegs und der Suche westlicher Staaten nach Alternativen zum russischen Öl stark gestiegen.

Seit dem Sturz des langjährigen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 herrscht Chaos in dem ölreichen nordafrikanischen Land. 2014 spaltete es sich in eine östliche und eine westliche Kriegspartei. Der Kommandeur der östlichen Bürgerkriegspartei, Chalifa Haftar, ist für viele Bürger im Westen des Landes ein rotes Tuch, seit er 2019/20 versuchte, Tripolis zu erobern und dabei Teile der Hauptstadt in Schutt und Asche legte.

