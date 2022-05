Ukraine-Krieg : EU-Staaten einigen sich auf Öl-Embargo gegen Russland

Brüssel Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf ein Öl-Embargo für einen Großteil der Einfuhren an russischem Erdöl verständigt. Die EU schneide den Kreml so „von einer riesigen Finanzierungsquelle für seine Kriegsmaschinerie ab“, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel am Montagabend in Brüssel.

Der Beschluss decke bis Ende des Jahres „mehr als zwei Drittel der Öl-Einfuhren aus Russland ab“, erklärte Michel.

(Reuters/AFP/dpa)