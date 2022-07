Ausfuhr von Getreide gefährdet : Russland räumt Raketenangriff auf Odessa ein – Ukraine warnt vor Verzögerungen

Moskau/Kiew Eigentlich gibt es seit Freitag eine Vereinbarung über die Ausfuhr von ukrainischem Getreide – doch am Samstag griff Russland nun die Hafenstadt Odessa mit Raketen an. Während Moskau anschließend betonte, Ziel sei militärische Infrastruktur gewesen, warnt die Ukraine vor Verzögerungen.

Einen Tag nach den international verurteilten Raketeneinschlägen in der Hafenstadt Odessa hat Russland die Angriffe eingeräumt. Die „Kaliber“-Raketen hätten mit einem hochpräzisen Schlag ein Objekt militärischer Infrastruktur im Hafen von Odessa getroffen, teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Sie sprach von einem Kriegsschiff, das getroffen worden sei.

Auch von den USA gelieferte Raketen seien zerstört worden. Es habe sich um Seezielflugkörper vom US-Typ Harpoon in einem Lagerhaus gehandelt, berichten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau . Dafür habe das russische Militär Langstreckenraketen mit Präzisionssteuerung eingesetzt.

Der Angriff am Samstagmorgen hatte international Entsetzen ausgelöst, weil Russland erst am Vortag in Istanbul eine Vereinbarung über die Ausfuhr von ukrainischem Getreide auch aus diesem Hafen in Odessa unterzeichnet hatte. Die Vereinbarung hat weiter ihre Gültigkeit.