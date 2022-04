Odd Roger Enoksen : Norwegens Verteidigungsminister tritt nach Verhältnis mit 18-Jähriger zurück

Norwegens Verteidigungsminister Odd Roger Enoksen (67) tritt von seinem Amt zurück, weil er vor mehreren Jahren ein Verhältnis zu einer deutlich jüngeren Frau gehabt hat. Beide lernten sich kennen, als die Frau noch zur Schule ging.

Der Rücktritt des Ministers sei die richtige Entscheidung und notwendig nach dem, was in dem Fall bekanntgeworden sei, sagte Ministerpräsident Jonas Gahr Støre am Samstag auf einer Pressekonferenz in Oslo. Details könne er nicht kommentieren. Er hätte Enoksen aber niemals zum Minister ernannt, hätte er bei der Regierungsbildung im Oktober 2021 von dem Verhältnis gewusst, machte Støre klar.