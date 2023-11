Russland Oberstes Gericht verbietet LGBTQ+-Aktivismus

Das Oberste Gericht in Russland hat de facto jeglichen Aktivismus für die Rechte von LGBTQ+-Menschen als extremistisch eingestuft und verboten. Das Gericht folgte mit seinem Urteil am Donnerstag der Argumentation des Justizministeriums. Dieses hatte in einer Klage erklärt, die LGBTQ+-Bewegung habe in Russland zu sozialem und religiösem Unfrieden angestachelt.