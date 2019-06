Opposition gewinnt OB-Wahl in Istanbul : Erdogan hat hoch gepokert - und verloren

Info

Größe Etwa jeder fünfte Türke lebt in Istanbul. Mit 16 Millionen Einwohnern, davon fast 10,6 Millionen registrierten Wählern, stellt die Mega-Stadt am Bosporus alle anderen Städte des Landes und Europas in den Schatten. Istanbul hat in etwa so viele Einwohner wie die Schweiz und Österreich zusammen.

Kurden In der Stadt leben mehr Kurden als in Diyarbakir, der größten Stadt des türkischen Kurdengebietes. Gleichzeitig ist Istanbul die neue Heimat von rund 550.000 syrischen Flüchtlingen.