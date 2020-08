Nur wenige Ausnahmen : Australiens Premierminister will Corona-Impfpflicht

Canberra Die 25 Millionen Einwohner Australiens sollen fast komplett gegen das Coronavirus geimpft werden, wenn es nach Regierungschef Morrison geht. Für die Bevölkerung soll die Impfung kostenlos sein.

Australiens Premierminister Scott Morrison will eine Corona-Impfpflicht für die 25 Millionen Einwohner seines Landes. Die Impfung solle "so obligatorisch wie möglich sein", sagte der Regierungschef am Mittwoch dem Radiosender 3AW. Ausnahmen sollten nur aus medizinischen Gründen erfolgen.

In Australien sind manche Impfungen für Kinder bereits jetzt Voraussetzung, um zur Schule oder in den Kindergarten gehen zu können. Die Regelung ist jedoch nicht unumstritten. Kritiker sehen in ihr einen Eingriff in die persönliche Freiheit. Impfgegner verbreiten online zahlreiche Falschinformationen über mögliche Risiken.