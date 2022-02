„Düsterer Rekord“ : Nur noch 45 Prozent der Weltbevölkerung lebt laut Studie in einer Demokratie

Nur noch 45 Prozent der Weltbevölkerung lebt laut Studie in einer Demokratie

Paris Das britische Analyseunternehmen Economist Intelligence Unit spricht vom schlechtesten Ergebnis seit Beginn der jährlichen Untersuchung 2006. In Europa stechen vor allem zwei Staaten negativ hervor.

Nur noch rund 45 Prozent Weltbevölkerung leben einer neuen Studie zufolge in einer Demokratie. Das britische Analyseunternehmen Economist Intelligence Unit (EIU) teilte am Donnerstag mit, dass es vergangenes Jahr einen „weiteren düsteren Rekord“ bei seinem Demokratie-Index verzeichnete. 2020 lebten noch knapp 50 Prozent der Weltbevölkerung laut EIU in einer Demokratie. Es handelte sich demnach um den stärksten Rückschritt seit 2010 und das schlechteste Ergebnis seit Beginn der jährlichen Untersuchung 2006.