Nach Urteil des Obersten Gerichtshofs : Nur 13 von 79 US-Kliniken bieten noch Abtreibung an

Eine Frau demonstriert in der Innenstadt von Berkeley gegen die jüngste Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs. Foto: dpa/Pat Mazzera

New York Seit der Aufhebung des Rechts auf Abtreibung durch den Obersten Gerichtshof der USA bieten einem Bericht zufolge mindestens 66 Kliniken in 15 Staaten den Eingriff nicht mehr an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der Kliniken, die eine Abtreibung vornehmen, sei von 79 vor dem Urteil des Gerichts vom 24. Juni auf 13 am 2. Oktober zurückgegangen, teilte die Forschungsgruppe Guttmacher Institute am Donnerstag mit. Die Gruppe unterstützt das Abtreibungsrecht. Die 13 Abtreibungskliniken befänden sich alle im US-Staat Georgia.

In dem Bericht der Forschungsgruppe sind keine Zahlen zu Krankenhäusern und Arztpraxen enthalten, die Abtreibungen nach dem Urteil eingestellt haben. Rachel Jones vom Guttmacher Institute teilte aber mit, dass die meisten Abtreibungen in den USA über Kliniken erfolgten.

Die Ärztin Jeanne Corwin, die in Indiana und Ohio Abtreibungen vornimmt, gab zu Bedenken, dass die Schließung von Kliniken schwere Folgen für die körperliche und psychische Gesundheit von Frauen und für ihre Finanzen habe. In Indiana, Ohio und im Staat South Carolina könnten Abtreibungen bald verboten werden, wie aus der Analyse hervorgeht. Dort wurden Verbote per Gericht nur vorübergehend blockiert. „Es ist schwierig, die Türen geöffnet zu lassen und das Licht anzulassen, wenn du nicht weißt, ob du morgen ein Straftäter bist“, sagte die Frauenärztin Katie McHugh, die in Indiana Schwangerschaftsabbrüche vornimmt.

(lha/dpa)