Einflussreiche Organisation : New Yorker Justizministerin will Waffenlobby NRA auflösen

New Yorker Justizministerin will Waffenlobby NRA auflösen

New York Seit Jahrzehnten wehrt die NRA sich gegen Versuche von Politikern, Waffenbesitz stärker zu regulieren. Staatsanwältin Letitia James strebt eine Auflösung des Lobbyverbands an und argumentiert, dort sei es jahrelang zu Missmanagement gekommen.

Der Bundesstaat New York hat eine Klage gegen die Waffenlobby NRA eingereicht mit dem Ziel, die politisch einflussreiche Gruppe aufzulösen. Generalstaatsanwältin Letitia James warf der Führung der National Rifle Association am Donnerstag vor, Millionensummen abgezweigt zu haben. „Der Einfluss der NRA war so stark, dass die Organisation jahrzehntelang nicht kontrolliert wurde, während die Führungsriege Millionen in ihre eigene Tasche steckte", erklärte sie. Die NRA habe als „Brutstätte für Gier, Missbrauch und schamlosen Gesetzesbruch" gedient. Auch der Regierungsbezirk District of Columbia gab eine Klage mit ähnlicher Stoßrichtung bekannt. Die NRA nannte die Vorwürfe gegenstandslos und sprach von einem Angriff auf die verfassungsmäßigen Rechte von Waffenbesitzern.