Erstes Polizeifoto von Ex-Präsident möglich Donald Trump stellt sich den Behörden in Georgia

Die Anklagen haben auch eine Serie von Vorladungen Trumps mit sich gebracht. Seine kurzen Gerichtstermine in New York, Florida und Washington D.C. haben stets ein enormes Medieninteresse entfacht, Hubschrauber von Nachrichtensendern haben ihn auf Schritt und Tritt verfolgt. Die Auftritte weiß Trump im Wahlkampf geschickt für sich zu nutzen. Er will 2024 erneut ins Weiße Haus und führt das Feld der Bewerber um die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner in den parteiinternen Umfragen mit großem Vorsprung an. Seine Kampagnenteam hat Trumps juristische Probleme auch für Spendenaufrufe genutzt. Er und seine Verbündeten weisen die Anklagen gegen ihn als Versuch einer von den Demokraten kontrollierten Justiz zurück, seine Chancen auf eine Wiederwahl zunichte zu machen.