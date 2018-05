Schweizer Pharma-Riese: Novartis überwies 1,2 Millionen Dollar an Donald Trumps Anwalt

Novartis überwies 1,2 Millionen Dollar an Donald Trumps Anwalt

Immer wieder in den Schlagzeilen: Anwalt Michael Cohen. (Archiv) Foto: AP/Mary Altaffer

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat nach Donald Trumps Amtseinführung einen Beratervertrag mit dem persönlichen Anwalt des US-Präsidenten über 1,2 Millionen Dollar abgeschlossen.

Novartis hoffte, dass Michael Cohen das Unternehmen in Bezug auf die Gesundheitspolitik der neuen Regierung beraten könne, wie das Unternehmen am Mittwoch erklärte.

Cohen habe die erhofften Leistungen aber nicht erfüllen können. Die Zahlung habe in keinem Zusammenhang mit der Teilnahme des Novartis-Vorstandsvorsitzenden Vas Narasimhan an einem Abendessen mit Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos gestanden.