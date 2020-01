Norwegen : Regierung zerbricht im Streit um IS-Rückkehrerin

Oslo Norwegens regierende Koalition verliert durch einen Streit um eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin die Parlamentsmehrheit. Ministerpräsidentin Erna Solberg will mit einer Minderheitsregierung weitermachen.

Die rechtspopulistische Fortschrittspartei (FrP) kündigte am Montag an, sich aus dem Regierungsbündnis zurückzuziehen. Hintergrund seien Differenzen um die Rückkehr einer mutmaßlichen IS-Anhängerin aus Syrien, sagte FrP-Chefin Siv Jensen. Die FrP war gegen die Rückkehr der IS-Anhängerin. Damit verliert die regierende Koalition unter Ministerpräsidentin Erna Solberg ihre Parlamentsmehrheit.

Am späten Freitag war die 29-jährige mutmaßliche IS-Anhängerin mit ihrem Sohn und ihrer Tochter nach Norwegen zurückgekehrt. Sie ist zwar in Untersuchungshaft, hält sich nach Angaben des norwegischen Geheimdienstes PST aber derzeit unter Polizeiaufsicht in einer Klinik in Oslo auf, wo ihre beiden Kinder behandelt werden. Die Frau wurde in Pakistan geboren, wuchs allerdings in Norwegen auf.