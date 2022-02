Gewehre, Munition, Feldrationen : Norwegen und Finnland schicken militärische Ausrüstung in die Ukraine

Norwegen und Finnland schicken militärische Ausrüstung in die Ukraine

Oslo/Helsinki Zwei Länder, die mit Waffenexporten für gewöhnlich eher zurückhaltend sind, haben sich entschlossen, die Ukraine mit Ausrüstung zu unterstützen. Darunter mehrere Tausend Panzerabwehrwaffen und Sturmgewehre.

Norwegen und Finnland schicken der Ukraine Waffen für den Kampf gegen Russland . Das teilten die Regierungen der beiden Länder am Montagabend mit. Finnland stellt der Ukraine 1500 Panzerabwehrwaffen und 2500 Sturmgewehre zur Verfügung. Außerdem spendet das Land 150.000 Patronen und 70.000 Portionen Feldrationen. „Das ist eine historische Entscheidung für Finnland“, sagte Ministerpräsidentin Sanna Marin.

Finnland ist nicht Mitglied, aber Partner der Nato. Angesichts des Einmarschs Russlands in die Ukraine will das finnische Parlament ab Dienstag eine Nato-Mitgliedschaft diskutieren, wie der Rundfunk am Montagabend berichtete. Eine Petition für ein Referendum über den Antrag auf Nato-Mitgliedschaft hatte zuvor die erforderlichen 50.000 Stimmen erreicht, damit das Parlament sich damit beschäftigen muss. Finnland hat eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland.