Aktiengeschäfte Norwegens Spitzenpolitikerinnen sollen wegen ihren Ehemänner zurücktreten

Selbst in Norwegen, wo es für Frauen leichter ist, Karriere zu machen als in vielen anderen Ländern der Welt, hat der Skandal für die eine oder andere schnippische Bemerkung gesorgt, etwa dass Solberg zu beschäftigt mit dem Regieren gewesen sei, um mitzubekommen, was in ihren eigenen vier Wänden vor sich geht.