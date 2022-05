Verbotene Raketentests : Russland und China stimmen gegen neue UN-Sanktionen für Nordkorea

New York Nach dem ersten Atomtest Nordkoreas 2006 hat der UN-Sicherheitsrat einstimmig Sanktionen verhängt. Nun testet Nordkorea Interkontinentalraketen - und Russland und China blockieren Strafmaßnahmen.

Die anderen 13 Mitglieder des Sicherheitsrats stimmten am Donnerstag in New York für den Entwurf. Es war das erste Mal, dass in dem Rat bei einer Resolution zum Thema Nordkorea-Sanktionen eine Spaltung unter den fünf Vetomächten offen zutage trat.