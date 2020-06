Propaganda-Aktion : Nordkorea will Millionen Flugblätter über Südkorea niederregnen lassen

Seoul Der Konflikt zwischen den beiden Koreas spitzt sich weiter zu: Nordkorea will als Strafaktion Millionen von Propagandaflugblättern im Nachbarland verteilen lassen. Zuvor hatte bereits Seoul eine ähnliche Aktion gestartet.

Die kommunistische Führung in Pjöngjang hatte eine solche Maßnahme als Vergeltung für eine ähnliche Propagandaaktion von Aktivisten und nordkoreanischen Flüchtlingen in Südkorea mehrfach angedroht. Es seien bisher zwölf Millionen Flugblätter gedruckt worden, die „den Zorn und Hass der Menschen aus allen Gesellschaftsschichten“ widerspiegelten, hieß es am Montag in Berichten der Staatsmedien.

Die Spannungen auf der geteilten koreanischen Halbinsel verschärfen sich derzeit wieder. Nordkorea hatte zuletzt verärgert auf eine Flugblattaktion in Südkorea reagiert, bei der Bürgerorganisationen Ende Mai nahe der Grenze etwa 500.000 in Ballons verpackte Flugblätter mit Kritik an der autokratischen Führung in Pjöngjang in Richtung Norden geschickt hatten. Nordkorea wirft der Regierung in Seoul vor, diese häufig durchgeführte Kampagne zu tolerieren.