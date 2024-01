Berichte aus den USA Russland feuert offenbar Raketen aus Nordkorea auf die Ukraine

Nach US-Informationen hätten russische Streitkräfte am 30. Dezember mindestens eine der nordkoreanischen ballistischen Raketen auf die Ukraine abgeschossen, sagte Kirby. Diese scheine auf einem offenen Feld eingeschlagen zu sein. Am Dienstag habe Russland dann jedoch mehrere weitere nordkoreanische ballistische Raketen bei Luftangriffen auf die Ukraine abgefeuert. Die USA seien dabei, die durch die Raketen verursachten Schäden zu bewerten. Sie haben eine Reichweite von etwa 885 Kilometern. Der Einsatz in der Ukraine wäre der erste bekannte Kampfeinsatz dieser nordkoreanischen Raketen. Sowohl Moskau als auch Pjöngjang haben jegliche Waffengeschäfte bestritten.