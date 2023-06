„Gruppe von Gangstern“ Nordkorea weist US-Kritik an Raketenstart zurück

Nordkorea hat Kritik aus den USA am fehlgeschlagenen Start einer Rakete mit einem militärischen Aufklärungssatelliten zurückgewiesen. Die Schwester von Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong, bezeichnete die USA nach Berichten der staatlich kontrollierten nordkoreanischen Medien am Donnerstag als „Gruppe von Gangstern, die selbst dann sagen würden: „Das ist illegal und bedrohlich“, wenn die Volksrepublik einen Satelliten mit einem Ballon ins All bringt“. Nordkorea war am Mittwoch mit dem Versuch gescheitert, einen Satelliten für militärische Zwecke auszusetzen.