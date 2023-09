Gespräch zweier Machthaber Nordkorea unterstützt Russlands „heiligen Kampf“ gegen den Westen

Zuvor hatte Putin seinem Gast die Unterstützung Russlands beim Bau von Satelliten zugesichert. „Deswegen sind wir ins Kosmodrom Wostotschny gekommen“, hatte Putin auf entsprechende Fragen der Presse geantwortet und hinzugefügt, Kim zeige großes Interesse an russischer Raketentechnik. Bei den Gesprächen dürften es auch um militärische Themen gehen. „Wir werden alle diese Themen besprechen“, antwortete Putin auf eine Frage nach einer militärisch-technischen Zusammenarbeit beider Staaten. Ein zentrales Thema der Beratungen dürften nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland für dessen Krieg in der Ukraine sein. Nordkorea könnte Russland für seinen Krieg in der Ukraine Artilleriemunition und Panzerabwehrraketen liefern. Im Gegenzug dafür könnte das weitgehend abgeschottete Nordkorea von Russland moderne Technik für Satelliten und Atom-U-Boote erhalten. Auch Lebensmittel könnte Russland dem armen Nachbarland liefern.