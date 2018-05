Nordkorea und Südkorea vereinbaren erneutes Gipfeltreffen

Seoul Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wollen erneut miteinander verhandeln. Dabei soll es um das geplante Treffen von Kim und US-Präsident Trump gehen.

Das teilte Südkorea am Samstag mit. Demnach ist das Treffen an der Grenze beider Länder geplant. Südkoreas Präsident Moon Jae In hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bereits am 27. April im Grenzort Panmunjom getroffen.