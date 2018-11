Bericht der „New York Times“: Nordkorea treibt Raketenprogramm heimlich voran

Kim Jong Un und Donald Trump im Juni bei ihrem Treffen in Singapur. Foto: AP/Susan Walsh

Washington Bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un seinen Willen zu atomarer Abrüstung bekundet. Die Realität sieht wohl anders aus.

Nordkorea treibt nach Informationen der „New York Times“ ungeachtet der Abrüstungsgespräche mit den USA sein Atomwaffenprogramm voran. Das Blatt beruft sich dabei am Montag auf eine Untersuchung des US-Think-Tanks CSIS (Zentrum für strategische und internationale Studien).

Die Forscher bestätigten den Bericht. Sie hätten 13 geheime Standorte des nordkoreanischen Raketenprogramms lokalisiert. Mithilfe kommerzieller Satelliten seien die Anlagen aufgespürt worden, in denen die Führung in Pjöngjang Raketen und andere Technologien entwickle und baue, hieß es in einem CSIS-Bericht.