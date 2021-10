Kritik von Japan, USA und Südkorea : Nordkorea testet erneut Raketen

In Japan und Südkorea laufen Bilder der Raketentests im Fernsehen. Foto: dpa/Lee Jin-Man

Sinpo Trotz internationaler Kritik nach den jüngsten zahlreichen Raketentests, versenkte Nordkorea am Dienstag nach Informationen von Südkorea offenbar ein weiteres Geschoss im Meer. Dabei hatten noch Stunden zuvor die US-Regierung ein Gesprächsangebot gemacht.

Nordkorea hat am Dienstag eine Serie von Raketentests fortgesetzt. Eine aus dem abgeschotteten Land abgefeuerte Rakete sei im Meer gelandet, erklärten die südkoreanischen und japanischen Streitkräfte. Das südkoreanische Militär sprach von einer Waffe, die wahrscheinlich für den Start von U-Booten entwickelt worden sei. Das kommunistische Land hatte im September zum ersten Mal nach einer langen Pause wieder Raketen getestet. Zugleich zeigte sich Pjöngjang offen für einen neuen Dialog mit Seoul, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt seien.

In einer Mitteilung des südkoreanischen Generalstabs hieß es, man habe entdeckt, dass der Norden eine Kurzstreckenrakete aus Gewässern in der Nähe der Hafenstadt Sinpo abgefeuert habe. Das südkoreanische und das US-Militär analysierten den Zwischenfall. Das südkoreanische Militär führte nicht aus, ob die Rakete von einem Schiff unter Wasser abgefeuert wurde oder von einer Plattform an der Wasseroberfläche.