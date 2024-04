Aufbau eines Waffenarsenals Nordkorea meldet Test von neuer Hyperschall-Mittelstreckenrakete

Nordkorea hat nach eigenen Angaben vom Mittwoch eine neue Hyperschall-Mittelstreckenrakete mit Festtreibstoffantrieb getestet. Staatschef Kim Jong Un erklärte, sein Land sei nun in der Lage, atomwaffenfähige Festbrennstoffsysteme für Raketen aller Reichweiten zu bauen, wie staatliche Medien berichteten. Kim strebt den Aufbau eines Waffenarsenals an, das politische Gegner in Asien und die USA ernsthaft bedrohen könnte.