Konflikt in Asien Nordkoreaner übertreten Grenze – Südkorea gibt Warnschüsse ab

Bereits am 11. Juni hatte Südkorea Warnschüsse abgegeben, nachdem Nordkoreaner kurzzeitig die Grenze überschritten hatten. Laut Generalstabschef ereignete sich der Vorfall vom Dienstag in einem anderen Gebiet entlang der zentralen Frontlinie. Es wurde nicht davon ausgegangen, dass die nordkoreanischen Soldaten absichtlich in den Süden eingedrungen sind.