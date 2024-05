Provokation Nordkorea sendet Ballons mit Müll und Tierexkrementen in den Süden

Nordkorea hat Ballons mit Müll, Toilettenpapier und Tierexkrementen über die Grenze in den Süden geschickt. Südkoreanische Medien veröffentlichten am Mittwoch Bilder, auf denen weiße Ballons mit Mülltüten zu sehen waren, die mit Abfall und offenbar auch mit Kot gefüllt waren. Nordkorea hatte am Wochenende angekündigt, es werde südkoreanische Grenzregionen mit „Haufen von Papiermüll und Schmutz“ überziehen, um Seoul für vorherige Propaganda-Aktionen zu bestrafen.