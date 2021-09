„Vortrefflich und interessant“ : Nordkorea nennt Vorschlag zu Kriegsende-Erklärung gute Idee

Seoul Nordkorea ist zur Wiederaufnahmen von Gesprächen mit Südkorea unter bestimmten Bedingungen bereit. Voraussetzung sei aber, dass die Regierung in Seoul den Norden nicht mit feindseliger Politik und Doppelmoral provoziere. Die Vorschläge für ein formales Ende des Korea-Kriegs findet das Land gut.

Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, nannte den erneuten Vorstoß des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In, ein formales Ende des Korea-Kriegs (1950-53) zu erklären, eine „interessante und vortreffliche Idee“. Zugleich warf sie Südkorea vor, Nordkorea in der Vergangenheit provoziert und immer wieder kritisiert zu haben. Falls Südkorea seine feindselige Haltung ablege, könne Pjöngjang „konstruktive Diskussionen“ über die Entwicklung der Beziehungen führen, wurde Kim am Freitag von den Staatsmedien zitiert.