Sorge bei den Nachbarn : Nordkorea meldet Test von Marschflugkörpern

Das kombinierte Foto zeigt einen Langstrecken-Marschflugkörper, der von einer Abschussrampe abgefeuert wird und in den Himmel fliegt. Foto: dpa/KCNA

Seoul Es ist der erste bekannte Raketentest des Landes seit Monaten. Beobachter vermuten, dass Machthaber Kim damit Druck auf die US-Regierung ausüben will.

Nordkorea hat nach eigenen Angaben erfolgreich neu entwickelte Langstrecken-Marschfluggkörper getestet. Die im Lauf von zwei Jahren entwickelten Marschflugkörper hätten am Samstag und Sonntag Ziele in 1500 Kilometern Entfernung getroffen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Nordkorea feierte die neuen Raketen als „strategische Waffe von großer Bedeutung“. Sie erfüllten die Forderung von Machthaber Kim Jong Un, die militärische Schlagkraft des Landes zu stärken, hieß es.