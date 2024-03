Artillerieübung in Nordkorea Kim Jong Un spielt mit großen Kanonen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Staatsmedien zufolge eine groß angelegte Artillerieübung geleitet, an der demnach auch eine Einheit beteiligt war, die mit ihren Geschossen Südkoreas Hauptstadt Seoul erreichen könnte. An den am Donnerstag abgehaltenen Schießübungen seien Grenzeinheiten beteiligt gewesen, welche „die Hauptstadt des Feindes in ihre Reichweite brachten“, meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag mit Verweis auf Seoul.