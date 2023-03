Kim Jong-un beobachtet Militärmanöver Nordkorea simuliert Angriffe auf Flughäfen

Kim habe an der „westlichen Front“ Schießübungen einer Artillerie-Einheit beaufsichtigt, um deren aktuelle Kriegsbereitschaft zu überprüfen, berichteten die staatlich kontrollierten Medien am Freitag. Dabei seien am Donnerstag auch Schläge gegen Flughäfen des Feindes simuliert worden, indem eine „mächtige Salve“ in Richtung Meer abgegeben worden sei.