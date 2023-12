Nach Treffen von Südkorea und USA Kim Jong Un kündigt „Atomangriff“ im Falle nuklearer Provokation an

Die Warnung folgte auf ein Treffen zwischen Südkorea und den USA in Washington, bei dem es um nukleare Abschreckung in einem möglichen Konflikt mit Nordkorea ging. Die Agenda umfasste unter anderem dem Punkt „nukleare und strategische Planung“. Die USA und Südkorea hatten kürzlich gewarnt, ein nuklearer Angriff Nordkoreas hätte das Ende der Führung in Pjöngjang zur Folge.