Reaktion auf Übung von USA und Südkorea Nordkorea feuert zwei Raketen ab

Die mächtige Schwester von Nordkoreas Staatschef Kim Jon Un, Kim Yo Jong, kündigte in einer am frühen Montag veröffentlichten Erklärung an, Pjöngjang werde weiterhin „entsprechende Gegenmaßnahmen“ gegen Schritte Washingtons und Seouls ergreifen, die Nordkorea als Bedrohung empfinde. „Die Häufigkeit der Nutzung des Pazifiks als Schießplatz hängt vom Verhalten der US-Streitkräfte ab“, sagte sie in einer von KCNA verbreiteten Erklärung.