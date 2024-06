Meldung aus Südkorea und Japan Nordkorea feuert offenbar ballistische Rakete übers Meer

Nordkorea reagiert sehr empfindlich auf Lautsprechereinsätze und Flugblattaktionen aus dem Süden, in denen Aktivisten Menschenrechtsverletzungen in der kommunistischen Diktatur kritisieren, aber auch USB-Sticks mit südkoreanischen Fernsehserien und ausländischen Nachrichten in den Norden geschickt haben. Einen Versuch der südkoreanischen Regierung, solche Aktionen per Gesetz zu stoppen, hat das Verfassungsgericht zurückgewiesen. Experten sind der Meinung, dass die nordkoreanische Ballonkampagne auch zum Ziel hat, die Debatte in Südkorea über die zivilen Flugblätter zu vertiefen und eine breitere interne Spaltung auszulösen.