Verstoß gegen UN-Beschlüsse Nordkorea feuert laut Südkorea Kurzstreckenraketen ab

Die Starts der ballistischen Raketen seien in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (Ortszeit) in der Nähe der Hauptstadt Pjöngjang erfolgt, teilte der Generalstab in Seoul mit. Der Raketenabschuss wurde in Südkorea auch als Zeichen des Protests gegen laufende Militärübungen der Streitkräfte Südkoreas und der USA gesehen. Die Raketen flogen den Angaben zufolge etwa 360 Kilometer weit in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer), wo sie ins Wasser stürzten.